Adele rastet wegen Paparazzo aus

Am Wochenende gab Superstar Adele (31) ihr Talent als Hochzeitssängerin zum Besten. Die Britin besuchte die Heiratsfeier von Autorin Laura Dockrill (33) und Maccabees-Gitarrist Hugo White, mit denen sie befreundet ist.

Umfrage Was hältst du von Adeles Ausraster? Total verständlich! Die sind ihr nun wirklich zu nahe gekommen.

Wenn man so berühmt ist, muss man mit aufdringlichen Paps klar kommen.

Sie hätten mehr Abstand wahren sollen, aber Adeles Reaktion ist übertrieben.



Auf der kleinen Bühne eines Pubs tanzte sie etwa zu Beyoncés «Crazy In Love» und sang ihren Hit «Rolling in the Deep». Das Publikum und Adele gingen dabei ordentlich ab.

ADELE NOT ONLY SERVING LOOKS BUT ALSO VOCALS IN 2020 pic.twitter.com/YzwAaBw3am — chesca (@hypnoticpaulson) February 16, 2020

Die Hit-Sängerin verriet zudem, dass im September ihr neues Album erscheinen wird.

ADELE IS COMING ON SEPTEMBER

SHE. IS. COMING. FOR. BLOOD. pic.twitter.com/IuDBKiWmXU — chesca (@hypnoticpaulson) February 16, 2020

Als Adele die Party verliess, kippte die Stimmung jedoch komplett: Als ein aufdringlicher Paparazzo ihr beim Verlassen der Party unangebracht nahe kommt, rastet die Musikerin aus. Fotos zeigen, wie sie den Fotograf beflucht und ihm den Stinkefinger zeigt.

