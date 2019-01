Alle Stars posten plötzlich Fotos aus dem Jahr 2009

Der Name sagt es, wie es ist: Die #10YearChallenge fordert Menschen dazu auf, zehn Jahre alte Fotos von sich auf Instagram und Twitter hochzuladen. Die Plattformen werden gerade geflutet von Bildern mit dem Hashtag: Millionenfach wurde er schon verwendet. Als alternativer Hashtag kursiert unter den Posts auch #HowHardDidAgingHitYou – übersetzt: Wie stark hat dich das Altern getroffen.

Wo der Trend seinen Ursprung hat, lässt sich nicht genau zurückverfolgen. Aber auch zahlreiche Stars von Hollywood bis Zürich machen bei der Challenge mit. Was für erstaunlich grosse (oder eben kleine) Veränderungen Miley Cyrus, Nicki Minaj oder Loco Escrito in den vergangenen zehn Jahren durchgemacht haben, siehst du in der Bildstrecke.

Hier noch das Video, das Dua Lipa wegen der 10-Year-Challenge auf Instagram gepostet hat.

