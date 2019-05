Alyssa Milano ruft zum Sex-Streik auf

«Schützt eure Vaginas, Ladys», heisst es in einem Tweet von Alyssa Milano. Die US-Schauspielerin ruft Frauen via Social Media zum Sex-Streik auf. Damit will sie gegen das verschärfte Abtreibungsgesetz in Georgia protestieren. «Solange Frauen nicht die rechtliche Kontrolle über ihren Körper haben, können wir eine Schwangerschaft nicht riskieren», heisst es im Streikaufruf. Wie lange der Streik dauert, müsse jede Frau selber wissen.

Our reproductive rights are being erased.



Until women have legal control over our own bodies we just cannot risk pregnancy.



JOIN ME by not having sex until we get bodily autonomy back.



I’m calling for a #SexStrike. Pass it on. pic.twitter.com/uOgN4FKwpg