«Buffy»-Star Brian Turk stirbt mit 49

Wie TMZ.com berichtet, ist der US-amerikanische Schauspieler Brian Turk (49) vergangenen Freitag verstorben. Gemäss seinen Sprechern wurde beim 49-Jährigen vor einem Jahr ein Hirntumor diagnostiziert – sein Gesundheitszustand soll sich nun innert kurzer Zeit extrem verschlechtert haben.

Umfrage Hast du «Two and a Half Man» geschaut? Ja, ich habe nie eine Folge verpasst.

Manchmal, wenn es gerade im TV lief.

Nein, das habe ich mir nie angesehen.

Ich schaus immer noch!



Bekannt wurde Turk durch seine Rollen in diversen Serien wie «Two and a Half Man», «Buffy the Vampire Slayer» oder «Beverly Hills, 90210». Auch hatte er Auftritte in einigen Filmproduktionen wie «American Pie 2» oder «The Lost World: Jurassic Park».

Der Schauspieler hinterlässt eine Ehefrau sowie einen achtjährigen Sohn.

(Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Content-Kooperation mit Prosieben/Sat 1.)

(mim)