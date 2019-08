Andreas Gabalier liegt im Spital

Der österreichische Sänger Andreas Gabalier liegt nach eigenen Angaben mit einer Lebensmittelvergiftung im Spital. «Ich liege seit drei Tagen komplett flach.»

Dies erklärte der 34-jährige Volksmusiker am Sonntag per Facebook in einem Live-Video, in dem er in einem Spitalbett zu sehen ist. Wegen der Erkrankung sind zwei Konzerte des Sängers in Gefahr.

Es gehe ihm gerade gar nicht gut, sagte Gabalier weiter. Er hoffe aber auf Besserung, damit seine Konzerte am Mittwoch in Huttwil BE und sein Auftritt am Samstag in Kitzbühel in Österreich wie geplant stattfinden können.

Er erhalte derzeit Infusionen, weil sein Darm keine Flüssigkeit mehr aufnehmen könne. «Ich hoffe, dass es noch irgendein Zaubermittel gibt, dass den Mountain-Man wieder fliegen lassen kann», so der Musiker. Wie er sich die Lebensmittelvergiftung zugezogen hat, erklärte er allerdings nicht.

(chk/sda)