Drake küsst eine 17-Jährige auf der Bühne

Übers Wochenende kursierte ein angeblich über acht Jahre altes Video (siehe oben) auf Social Media, das einen Ausschnitt eines Auftritts von Drake in Denver im US-Bundesstaat Colorado zeigt. Der kanadische Musiker, damals – also 2010 – 24-jährig, holte demnach eine Konzertbesucherin zu sich auf die Bühne und flirtete offensiv mit ihr.

In der Aufnahme ist zu sehen, wie der Rapper die junge Frau berührt, sie küsst und seine Arme um ihre Brust legt. Dann fragt er: «Wie alt bist du?» Ihre Antwort: «17.» Die Menge tobt.

Freundschaft mit 14-jährigem «Stranger Things»-Star

«Ich kann doch nicht jetzt schon ins Gefängnis gehen, Mann», lautet Drakes Reaktion darauf. Dann macht er der 17-Jährigen Komplimente zu ihrem Aussehen und fügt an: «Ich weiss nicht, ob ich mich deswegen schlecht fühlen soll oder nicht, aber ich hatte Spass.» Zum Schluss küsst er sie nochmals.

Ob das Video rechtliche Konsequenzen für den Musiker nach sich ziehen wird, ist aktuell nicht bekannt. Es ist auch noch nicht belegt, dass die Show wirklich 2010 stattfand und die junge Frau tatsächlich erst 17 Jahre alt war – bislang ist nur bekannt, was im Video zu sehen und hören ist. Die Twitter-User haben sich allerdings – natürlich – bereits eine Meinung gebildet:

HE CANT KEEP GETTING AWAY WITH IT pic.twitter.com/frNOfeho2Z