Zwei von Jolies Töchtern mussten operiert werden

US-Schauspielerin Angelina Jolie (44) schreibt in einem neuen Essay fürs «Time»-Magazin, dass zwei ihrer Töchter vor kurzem wegen Operationen im Spital waren.

«Ich habe die letzten zwei Monate mit meiner ältesten Tochter in und ausserhalb des OPs verbracht. Und vor einigen Tagen musste ich zusehen, wie ihre jüngere Schwester für eine Hüftoperation unters Messer kam», beginnt die sechsfache Mutter ihren Text.

Die Schauspielerin verrät jedoch nicht, weshalb die älteste Tochter Zahara (15) operiert werden musste. Auch nennt sie den Namen der «jüngeren Schwester» nicht. Da ihre Tochter Shiloh (13) am Sonntag aber mit Krücken abgelichtet wurde, ist anzunehmen, dass von ihr die Rede ist.

Ihre jüngste Tochter assistierte den Krankenschwestern

Jolie schreibt zudem, dass sie lange damit gehadert habe, öffentlich über die Operationen zu sprechen. Sie habe die Entscheidung zusammen mit ihren Kindern getroffen: «Wir haben es diskutiert und sie haben mich ermutigt, darüber zu schreiben.»

Weiter erzählt Jolie: «Sie wissen, dass man stolz darauf sein kann, wenn man sich medizinischen Herausforderungen stellt und ums Überleben und für seine Heilung kämpft.»

Die harte Zeit habe ihre drei Töchter zusammengeschweisst, so die Hollywood-Schauspielerin. «Ich sehe, wie sie ihren Ängsten mit entschlossener Tapferkeit entgegentraten.»

Brad Pitt cancelte Award-Übergabe

Auch die drei Söhne Knox (11), Pax (16) und Maddox (18) seien für ihre Schwestern da gewesen und hätten sie liebevoll unterstützt.

Über ihren Ex-Mann Brad Pitt (56), der Vater ihrer Kinder, schreibt Jolie im Artikel nicht. Eine namentlich nicht genannte Quelle verriet Pagesix.com jedoch, dass er aufgrund der Operationen in der Familie Anfang Februar nicht an den BAFTA Awards in London teilgenommen habe.

Der Schauspieler wurde dort als bester Nebendarsteller für seine Rolle in «Once Upon a Time in Hollywood» ausgezeichnet. Co-Darstellerin Margot Robbie (29) nahm den Award an seiner Stelle entgegen.



