«Ich mache mir nichts aus Privatjets und Schmuck»

Willkommen in der Schweiz, Anitta. Ist es dein erstes Mal hier?

Ja. Ich freue mich schon darauf, mir die Stadt anzuschauen.

Was steht denn ganz oben auf deiner Sightseeing-Liste für Zürich?

Noch nichts, da ich nach meiner Ankunft erst einmal schlafen gegangen bin. Ich muss mich noch schlaumachen.

Du bist ein grosser Star in Nord- und Südamerika. In der Schweiz bist du vergleichsweise noch nicht so bekannt. Wie ist es für dich, hier unterwegs zu sein?

Ich arbeite einfach Schritt für Schritt auf mehr Erfolg hin. Im Ausland ist für mich natürlich alles anders – aber es fühlt sich sehr gut an.

Wirst du in Rio de Janeiro oft angesprochen?

Ja, sehr oft. Es ist wirklich verrückt. Vor ungefähr fünf, sechs Jahren fing es an, dass mich Leute auf der Strasse erkannten. Nun wiederholt es sich in anderen Ländern.

Du singst nicht nur auf Portugiesisch, sondern auch auf Englisch. Warum?

Vor acht Jahren habe ich meine Karriere in Brasilien gestartet – aber nur mit portugiesischen Songs. Erst vor zwei Jahren habe ich angefangen, auf Englisch und Spanisch zu singen. Ganz einfach um ein grösseres Publikum anzusprechen.

Du bist in den Favelas von Rio aufgewachsen. Wie war das?

Ich wuchs in sehr armen Verhältnissen auf. Wenn man in Brasilien nicht in eine reiche Familie hineingeboren wird, hat man nicht viele Möglichkeiten.

Wie kann man sich das Leben dort vorstellen?

Zusammen mit meiner Mutter und meinem Bruder lebte ich in einem Haus, das ungefähr die Grösse dieses Hotelzimmers hatte. Es war alles sehr einfach und bescheiden.

Und wie lebst du heute?

Der Unterschied zu meiner Kindheit ist immens. Jetzt wohne ich in einem grossen Haus, habe mein eigenes Schlafzimmer, mein eigenes Bett und eine Küche voller Essen. Es bedeutet mir viel. Das Wichtigste ist aber, dass es meiner Familie gut geht und ich ihr Möglichkeiten bieten kann, das Leben zu geniessen.

Wie hast du es aus den Favelas geschafft?

Alles, was ich bisher erreicht habe, ist mit viel Disziplin und Arbeit verbunden. Man muss eigenständig sein und seine Zukunft selbst in die Hand nehmen – so habe ich es zumindest gemacht. Und die Musik hat mir natürlich dabei geholfen.

Du bist ein Fan von Baile Funk, dem typischen Sound der Favelas. Die Texte der Funk-Songs sind sehr sexistisch. Wie gehst du als Frau damit um?

Funk und Brasilien haben die gleiche Geschichte wie in den 90er-Jahren Hip-Hop in den USA. Die Texte handeln von Waffen, Sex und Drogen. Ich liebe den Rhythmus des Funks, möchte mit meinen Songs aber eine andere Botschaft vermitteln. Deshalb verbinde ich ihn einfach mit Lyrics für Frauen – oder für Menschen ganz allgemein.

Was gönnst du dir?

Als Privatperson bin ich eine sehr bodenständige Person. Ich mache mir nichts aus teuren Sachen wie Privatjets, Schmuck und dergleichen. Natürlich spiele ich als Künstlerin damit – aber in meinem Privatleben brauche ich nur Zeit mit meiner Familie und gute Gespräche mit tollen Menschen.