Anja Zeidler verrät das Geschlecht ihres Babys

Die im neunten Monat schwangere Influencerin Anja Zeidler (26) verrät: Es wird ein Mädchen! Auch wenn ihr das Geschlecht nicht wichtig sei, findet sie: «Für mich als Frau, ist es schon speziell schön, ein Mädchen zu bekommen.»

Für Anja und ihren Freund Milan Anicic (23) sei aber klar, dass ihre Tochter sich nicht an alte gesellschaftliche Mustern gebunden fühlen soll: «Mir ist es wichtig, ihr Diversität nahezulegen. Wenn sie wie der Papa Fussball spielen möchte, unterstützen wir sie dabei.»

Die beiden wünschen sich künftig noch mehr Kinder: «Falls eines Tages noch ein Junge dazu kommt, soll er ruhig mit Puppen spielen, wenn er das mag.»

Die Blau-Rosa-Frage

Die Tochter der Luzernerin wird nicht in einem rosa Traum aufwachsen: «Unsere Babysachen sind gut durchmischt. Der Kinderwagen etwa ist neutral in Grau. Die Wand im Kinderzimmer ist ebenfalls in neutralem Beige gestrichen.»

Rosa ist aber keinesfalls ein Tabu: «Natürlich befinden sich auch bereits einige rosa Kleidchen in der Kommode», so Anja.

Der Name

Wie ihre Tochter heissen soll, steht bereits fest. Preisgeben wollen sie den Namen jedoch noch nicht. Was die Selflove-Influencerin mit 300'000 Instagram-Followern aber verrät: Er ist slavisch, selten und habe eine «wunderschöne Bedeutung».

Dass der Name slavisch sein soll, war Milans Wunsch: «Ich war damit einverstanden – solange er mir gefällt, spielt die Herkunft mir keine Rolle», so Anja.

Die Erziehung

Was die werdenden Eltern ihrer Kleinen mit auf den Weg geben wollen: «Mache Fehler! Lerne und wachse daran. Nimm Ratschläge an, aber unterscheide zwischen Reinreden und konstruktiver Kritik. Sei stehts feinfühlig und hilfsbereit, auch wenn anderen diese Werte fremd scheinen.»

Am wichtigsten sei den beiden jedoch, dass ihre Tochter sich nicht gezwungen fühle, das Leben der Eltern zu kopieren. Sie soll den Mut haben, ihren eigenen Weg zu gehen.



Im August erst hat Anja auf Instagram verkündet, dass sie im fünften Monat schwanger ist.

Die Party

«Eigentlich habe ich Babyshower-Partys immer etwas in Frage gestellt. Jetzt, wo ich selbst schwanger bin, freue ich mich jedoch sehr auf die Bekanntgabe und finde es eine schöne Art, das Geschlecht offiziell zu machen», erzählt die 26-Jährige.

Wenn schon denn schon, hat Anja sich wohl gedacht: Die grosse Enthüllung fand im märchenhaften Schloss-Hotel Château Gütsch hoch über Luzern statt. Inklusive Torte, Handmasseurinnen, Gewinnspielen und Goodie Bags für die Gäste.

Die Gäste

An einer Baby-Shower lädt die werdende Mama traditionell ihre wichtigsten und liebsten Frauen aus dem Umfeld ein. So war es auch bei Anja: «Von meinen Freundinnen über Cousinen, Mama und Schwiegermama bis hin zu meiner Grossmutter sind alle dabei.»

Aber auch Papa Milan wollte sich das Fest nicht entgehen lassen: «Er liebt es, an allem, was mit dem Baby zu tun hat, Teil zu haben», so Anja.



