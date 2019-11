Nach drei Jahren Ehe ist Schluss

ARD-Talkerin Anne Will (53) und Verlegerin Miriam Meckel (52) machen Schluss. Am Montag hiess es in einer gemeinsamen Mitteilung: «Wir haben uns getrennt. Weiteres werden wir hierzu nicht erklären und bitten, unsere Privatsphäre zu achten.»

2007 machten die beiden ihre Beziehung öffentlich. 2016 gingen sie eine eingetragene Partnerschaft ein, noch bevor die Ehe für alle in Deutschland möglich wurde.

(chk)