Netflix-Star wird neben Kate und Pete zum Meme

Im Januar wurden Kate Beckinsale (45) und Pete Davidson (25) bei den Golden Globes zum ersten Mal zusammen gesichtet. Nun machten sie ihre Liebe offiziell: Bei einem Eishockeyspiel in New York knutschten die britische Schauspielerin und der amerikanische Comedian – und «Queer Eye»-Star Antoni Porowski (34) sass verlegen daneben. Auf Twitter und Instagram können viele User Antonis Unbehagen nachempfinden und feiern seine Mimik.

Umfrage Warst du neben zwei Turteltauben schon das dritte Rad am Wagen? Ständig. Ich habe mich daran gewöhnt und bin Thirdwheeling-Profi.

Das kommt vor, ich freue mich dann aber und gönne den beiden ihr Glück.

Noch nie. Ich gehöre immer zu den Knutschenden.

Das gibts ab und zu, ich finde es aber aushaltbar.

Ich versuche, solche Situationen zu umgehen – ich fühle mich jedes Mal wahnsinnig unwohl.



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Das Bild von Antoni Porowski als drittes Rad am Wagen erobert gerade das Internet. Wir haben die besten Memes gesammelt.

«Wenn all deine Freunde heiraten, ausser du.»

«Wie sich jeder Montag anfühlt.»

This energy from Antoni is all of our Mondays today pic.twitter.com/7a0cXYFwTV — Jennifer C. Martin (@notreallyjcm) March 4, 2019

«Wenn der Wecker klingelt und du trotzdem liegen bleibst.»

Ob hausgemachte Guacamole Antoni wohl dabei helfen könnte, dieser Situation zu entfliehen?

Antoni wondering if making homemade guacamole can help him get out of this situation pic.twitter.com/58I8gRR23L — Sophie Hall (@SophLouiseHall) March 4, 2019

«Wenn Jordyn Woods ihr Luxusleben wegen eines Kusses mit Tristan Thompson wegschmeisst.»

«Die Hochzeits-Saison zusammengefasst in einem Bild.»

Thanks to Kate Beckinsale and Pete Davidson for summing up wedding season for me in one image. #couplegoals pic.twitter.com/alU0uZMHOZ — Heather Colvin (@shesjustkidding) March 4, 2019

«Wenn du weisst, dass dein Kollege oder deine Kollegin die Beziehung bereuen wird. »

antoni from queer eye is me when i see my friend in a relationship i know they are going to regret. pic.twitter.com/zci5gJpC7u — ruby ha (@therubyha) March 4, 2019

«Wenn du dir ‹ausnahmsweise› etwas gönnst – zum Leidwesen des Bankkontos.»

«Wenn du hohe Erwartungen hast und dann mit der Realität konfrontiert wirst.»

Expectation: Pete Davidson and Kate Beckinsale.

Reality: Antoni. pic.twitter.com/AbG8PxDH6f — Taylor Banks (@MsTaylorBanks) March 4, 2019

Mindestens genauso lustig wie Pete, Kate und Antoni: Rami Malek und David Harbour.

Came for Pete Davidson and Kate Beckinsale. Stayed for Rami Malek and David Harbour. pic.twitter.com/ToaVh4yM3O — ExiledCaste (@ExiledCaste) March 4, 2019

(afa)