Dua Lipa kuschelt jetzt öffentlich mit Anwar Hadid

Vor kurzem trennte sich die britische Sängerin Dua Lipa (23) nach einigem Hin und Her erneut von ihrem Ex-Freund Isaac Crew (33). Nun scheint sie frisch verliebt zu sein: Am Samstag zeigte sich die 23-Jährige nämlich kuschelnd und knutschend an einem Musikfestival in London mit US-Model Anwar Hadid, dem kleinen Bruder der Model-Schwestern Gigi (24) und Bella Hadid (22).



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Dua und Anwar sollen sich in Los Angeles, seinem Wohnort, nähergekommen sein, wie eine der Sängerin nahestehende Quelle «The Sun» verriet: «Seit der Trennung war Dua fast die ganze Zeit in Los Angeles. Dort konnte sie viel Zeit mit Anwar verbringen, mit dem sie sich wirklich gut versteht.»

Fans sind erstaunt über die Romanze

Das halboffizielle Liebesouting des Popstar und des Hadid-Sprosses erstaunt viele – so kommentierte ein Insta-User auf dem Profil des 20-Jährigen: «Was, du datest wirklich Dua Lipa? Viel Glück!»

Eine offizielle Bestätigung der Liebesgerüchte der beiden Turteltauben bleibt zwar noch aus. Damit du aber schon mal auf dem neusten Stand zu Duas neuer Romanze bist, zeigen wir dir, was in Anwars Leben gerade so abgeht.

Wenn die Bilder nicht angezeigt werden, bitte hier klicken.

(mim)