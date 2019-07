Harry will «maximal» zwei Kinder – aus Klimagründen

Erst vor drei Monaten machte Archie Harrison das Liebesglück seiner Eltern Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) perfekt. Ein Einzelkind soll der Royal-Spross aber nicht bleiben, wie der stolze Vater nun in der kommenden Ausgabe der britischen «Vogue», an der seine Frau mitarbeitete, verrät.

Für die Septemberausgabe unterhielt sich der Prinz mit der Naturschützerin und Verhaltensforscherin Jane Goodall. Neben dem Thema Umweltschutz kam auch die Familienplanung im Hause Sussex zur Sprache.

Bessere Zukunft für die nächste Generation

Die Geburt seines Sohnes habe Harrys Sicht auf die Umwelt verändert, wie er der 85-Jährigen erklärt. «Aufgrund der Menschen, die ich getroffen habe, und der Orte, die ich sehen durfte, verspüre ich schon immer eine tiefe Liebe zur Natur. Aber jetzt sehe ich die Dinge noch einmal anders.»

Die Menschen seien heute so intelligent und so weit entwickelt, dass sie in der Lage sein sollten, der nächsten Generation etwas Besseres zu hinterlassen. Dies wolle der 34-Jährige auch für seine Kinder tun.

Zwei Kinder für Harry und Meghan

Und wie viele Geschwister sollen es für Archie werden? «Nicht zu viele», so Harry. «Zwei im Maximum.»

Der Prinz begründet die strikte Familienplanung mit dem Umweltschutz. «Ich dachte schon immer: Unser Platz auf der Erde ist nur geliehen.»

