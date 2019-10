Ariana Grande kommt mit 43 Fahrzeugen nach Zürich

Für kollektives Kreischen sorgt derzeit eine 1,53 Meter kleine Sängerin in Europa: Zwei Monate tourt Superstar Ariana Grande (26) auf europäischem Boden, jetzt macht sie mit ihrer «Sweetener World Tour» auch endlich Stopp in der Schweiz.

Im ausverkauften Zürcher Hallenstadion heizt sie am Sonntag den heimischen Fans ein. Mit dabei hat die US-Amerikanerin Hits wie «7 Rings», «No Tears Left to Cry» und «Thank U, Next», eine grosse Bühne, Vorhänge, die als Projektionsflächen dienen, und zwei Bildschirme.

Wie kommt die Bühne nach Zürich?

Im September und Oktober ist Ariana Grande in Europa unterwegs – klar, hat sie da viel Gepäck dabei. Mit 32 Sattelschleppern und 11 Nightlinern werden die Sängerin und ihr Team in die Schweiz reisen. Das verrät der Direktor des Hallenstadions, Felix Frei, auf Anfrage von 20 Minuten. «Das ist ein grosser Fuhrpark, aber nicht aussergewöhnlich. Das sind wir schon von sehr grossen Shows von Madonna oder Justin Timberlake gewohnt.»

Wann beginnen die Aufbau-Arbeiten?

Aris Team wird bereits am Samstag in Zürich ankommen und mit dem Bühnen-Aufbau beginnen. «Normalerweise geschieht das erst in der Nacht vor dem Event, aber da die Tour am Vorabend keine Show spielt, reisen sie schon vorher an», sagt Frei.

Wann wird Ariana Grande in Zürich ankommen?

Ob Ariana Grande selbst in einem der elf Nightliner bereits am Samstag in die Schweiz reist, ist unklar. Fans sollten am Wochenende auf jeden Fall ihre Augen offen und ihr Handy für Selfies bereithalten.

Was muss man als Konzertbesucher beachten?

Es gelten strenge Richtlinien. Aufgrund des Terroranschlags während ihres Konzerts in der Manchester-Arena im Mai 2017 wurden die Regeln bei Grande sogar nochmals verschärft. Ein IS-Selbstmordattentäter zündete damals im Foyer eine Nagelbombe und riss 22 Menschen in den Tod, Hunderte Menschen wurden schwer verletzt. Konzertbesucher dürfen ihre persönlichen Gegenstände erstmals nur in «durchsichtigen Plastiksäcken maximal A4» mitnehmen, sagt Hallenstadion-Chef Frei. «Dies ist eine neue Sicherheitsbestimmung.»

