Ariana Grande stürzt auf der Bühne

Nach wochenlanger Krankheit und einer Konzertabsage kehrte Superstar Ariana Grande vergangenen Dienstag zurück auf die Bühne. Ihre «Sweetener»-Tour läuft seither reibungslos weiter, drei Shows hat Ari in dieser Woche in den USA gespielt.

Umfrage Warst du am Ariana-Grande-Konzert? Ja, und es war ultra-mega-hammer-ober-geil!

Nein, ich habe leider keine Tickets mehr gekriegt – aber ich wäre echt gerne gegangen.

Nein – und ich hatte kein bitzli FOMO.

Die 26-Jährige ist zwar wieder konzertfit – womöglich steckt ihr die hartnäckige Erkrankung aber doch noch in den Knochen. Bei ihrem Konzert in Tampa, Florida, stürzte sie mitten in einem Song. Ein Backup-Tänzer konnte sie auffangen.

Ariana nimmts mit Humor, direkt nach dem Sturz lacht sie in den Armen des Tänzers. «Nach 87 Shows musste das einmal passieren», sagte sie gemäss «Daily Mail» später in der Show. Und Ari teilt ein Video der Panne auch gleich noch selbst auf ihrem 100 Millionen Follower starken Twitter-Account – das Video vom Vorfall gibts oben zu sehen.

(fim)