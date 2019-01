Ariana Grande tätoviert sich «Kohlegrill» auf Hand

Mit einem falsch geschriebenen Tattoo hat sich Popstar Ariana Grande blamiert. Die US-Sängerin wollte sich eigentlich mit japanischen Schriftzeichen den Namen ihrer Hit-Single «7 Rings» auf die Handfläche tätowieren – heraus kam aber das Wort «shichirin», ein kleiner japanischer Kohlegrill. Internetnutzer machten die 25-Jährige, passenderweise eine Veganerin, schnell auf den Fehler aufmerksam.

ariana grande really got a tattoo in japanese that says “portable grill” instead of “seven rings” and is playing it off by saying “it still looks tight”.... she literally just admitted to only seeing japanese as an aesthetic pic.twitter.com/rIAM1nOMeB