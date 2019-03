«Ariana Grande beutet LGBTQ-Community aus»

Am Montag hat Ariana Grande (25) auf Twitter bekannt gegeben, dass sie an der diesjährigen Manchester Pride als Headliner-Act auftreten wird. Nach dieser Bekanntgabe wurden im Internet aber nicht nur freudige Stimmen laut. Der Grund: Die Ticketpreise für den Event sind dieses Jahr doppelt so hoch wie noch 2018.

Verschiedene Twitter-User fanden, dass sich Ariana mit den teureren Ticketpreisen profilieren will. Ein User sprach in einem Tweet sogar von Ausbeutung: «Ich weiss nicht ... Ariana ist die Hauptdarstellerin der Pride und plötzlich sind die Ticketpreise doppelt so hoch. Das wirkt für mich wie eine Ausbeutung der LGBTQ-Community.» Der Kommentar erhielt fast 82'000 Likes.

idk .... ariana headlining pride when she’s straight (as far as we’re all aware) .... and doubling the price of tickets .... kinda smells like exploitation of the lgbt community to me ..... — 🏁 (@raininjulyvinyl) 25. Februar 2019

Arianas Heterosexualität sei unpassend

Ebenfalls rege diskutiert wurde Arianas heterosexuelle Ausrichtung. Verschiedenste Benutzer kommentierten, dass es unpassend sei, für einen Event, der die LGBT-Community und die Homosexualität zelebrieren sollte, eine heterosexuelle Künstlerin als Headliner zu wählen. Andere fügten an, dass «Ariana mit ihrem Auftritt LGBT-Künstlern die Chance nehme», mehr Aufmerksamkeit zu bekommen.

honestly i dont understand why ud wanna headline pride when ur straight when ur literally taking that opportunity away from real lgbt artists, and shes jus letting them put up prices???? and no doubt hetties will invade pride just for ariana now lol — 𝐞𝐥𝐬 (@coIlapsedveins) 25. Februar 2019

«Ich habe damit nichts zu tun»

Ariana antwortete Mitte der Woche per Twitter auf einen Kommentar. «Ich habe nichts zu tun mit den Ticketpreisen, Manchester Pride legt sie fest, sie sind grösstenteils ausserhalb meiner Kontrolle», rechtfertigte sie sich für die Preiserhöhung.

Weiter erklärte sie: «Ich behaupte nicht, das Gesicht der LGBT-Bewegung zu sein, ich möchte einfach eine gute Show bieten, durch die sich meine LGBTQ-Fans unterstützt fühlen.»

i saw many people discussing this so i wanted to chime in.... hope that’s okay 🖤🌫 pic.twitter.com/7joiZwI1QS — Ariana Grande (@ArianaGrande) 27. Februar 2019

