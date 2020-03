Asterix-Zeichner Uderzo ist 92-jährig gestorben

«Albert Uderzo starb im Schlaf in seinem Haus in Neuilly an einem Herzinfarkt im Schlaf, der nicht mit dem Coronavirus zusammenhing. Er war bereits mehrere Wochen lang sehr müde», sagte sein Schwiegersohn Bernard de Choisy gegenüber der AFP.

Der Zeichner der weltberühmten Asterix-Comics starb im Alter von 92 Jahren, wie seine Familie am Dienstag mitteilte.

Gemeinsam mit Autor René Goscinny gehörte er zu den «Vätern» der Comicserie um ein Dorf voller unbeugsamer Gallier, die den römischen Besatzern die Stirn bieten.

(dmo/sda)