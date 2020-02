Amber Heard hat Johnny Depp geschlagen

Die Karten im Scheidungsprozess zwischen Johnny Depp (51) und Amber Heard (32) werden neu gemischt. Die «Daily Mail» veröffentlichte am Wochenende eine brisante Audiodatei, die angeblich 2015 in einer Therapiestunde des Promipaars aufgenommen wurde.

Darin gibt Heard zu, ihren Ex-Mann Depp geschlagen und unter anderem mit Küchenutensilien verletzt zu haben. Während sie über eine vergangene Auseinandersetzung reden, die eskalierte, sagt Heard: «Ich weiss nicht mehr, wie meine Bewegung genau war. Aber ich habe dich nicht verletzt. Ich habe dich nicht geboxt, ich habe dich geschlagen.»

Im englischen Original scheint Heard herauszustreichen, dass sie zwar gegen Depp handgreiflich geworden sei, dass sie aber nicht grob zugeschlagen habe. Sie sagt: «I didn't punch you, I was hitting you.»

«Gerechtigkeit für Johnny Depp»

Fans auf Twitter wettern gegen die Schauspielerin und verlangen nun mit einem Hashtag «Gerechtigkeit für Depp». Dass Heard, die sich öffentlich für Frauenrechte ausspricht, selbst gewalttätig gegenüber ihrem Ex-Mann gewesen sein soll, empört viele Nutzer.

Mit einem solchen Verhalten würde «wirklichen Opfern» häuslicher oder sexueller Gewalt nicht mehr geglaubt werden, lautet einer der Kritikpunkte.

Dieser User meint, Heard lüge. Sie schade der #MeToo-Bewegung und erschwere es anderen Frauen nun, gehört zu werden.

