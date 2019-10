Ist Kylie Jenner wieder schwanger?

Ihre Fans sind in Aufruhr. Haben Kylie Jenner (22) und Travis Scott (28) womöglich gar keine Beziehungspause eingelegt? War ihre Trennung nur ein Fake, um etwas ganz anderes zu vertuschen? Eine erneute Schwangerschaft?

Auslöser für diese neuen Spekulationen ist ein Post der New Yorker Journalistin Sophie Ross, der derzeit unter den Kardashian-Anhängern die Runde macht. Auf Twitter hat sie einen Chatverlauf veröffentlicht, in dem ein Augenzeuge von einer Spital-Begegnung mit dem Glamour-Paar berichtet.

I feel it is my DUTY to inform you all that Kylie Jenner is def pregnant @TMZ pass it on pic.twitter.com/Xi9nvZIzgZ