Ariana Grande versucht sich als Nasa-Astronautin

Weil sie ihre US-Tour auch durch Texas führte, stattete Ariana Grande (25) am Freitag dem Johnson Space Center der Nasa in Houston einen Besuch ab. Dabei bekam sie das volle intergalaktische Astronautenprogramm geboten: Sie durfte mit einem Mondfahrzeug fahren, eine Raumstation reparieren und sogar mit Astronauten facetimen, die sich gerade im All befanden.

Umfrage Würdest du ins All fliegen, wenn du die Möglichkeit hättest? Aber sowas von! Ich wollte schon immer wissen, wie sich Schwerelosigkeit anfühlt.

Ich wäre dabei, jedoch würde ich mir dabei wohl ein Angst-Pipi in die Hosen machen.

Nein, dafür hätte ich gar keine Zeit.

Niemals!!! Mich bringt man nicht einmal in ein Kurzstrecken-Flugzeug und deswegen schon gar nicht in eine Rakete!



Ihr Ausflug ins Space Center dokumentierte die Sängerin für ihre 155 Millionen Follower auf Instagram, wo sie die Bilder und Videos in der Nacht auf Montag postete.

Wie Arianas beneidenswerter Tag bei der Nasa aussah, siehst du oben im Video.



Aris Song «Nasa» dürfte die Nasa dazu bewogen haben, den Popstar ins Space Center einzuladen. (Quelle: Youtube/Ariana Grande)

(mim)