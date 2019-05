Australischer Star-DJ verblutet in Luxus-Resort

In Asien galt er als «aufstrebender Superstar»: Adam Sky – mit bürgerlichem Namen Adam Neat – landete als Produzent mit zahlreichen Tracks in den Charts, tourte mit dem «Ministry of Sound»-Label und stand unter anderem mit Fatboy Slim und David Guetta auf der Bühne.

Wie die «Bild» schreibt, ist der Star-DJ am Samstag bei einem tragischen Unfall in einem Luxus-Resort auf Bali ums Leben gekommen. Sky habe einer Freundin helfen wollen.

Popular Australian DJ Adam Sky has been found dead - lying in a pool of blood - at a luxury resort in Bali. @renaehenry9 #9News pic.twitter.com/LkMTZRFbzq — Nine News Sydney (@9NewsSyd) 5. Mai 2019

Diese war am Samstagmorgen von einer Terrasse vier Meter in die Tiefe gestürzt und hatte sich dabei mehrere Knochen gebrochen. Dem «Sydney Morning Herald» zufolge handelt es sich bei der Freundin um die persönliche Assistentin des Musikers. Vor dem Unfall soll reichlich Alkohol geflossen sein.

Schlagader im Arm zerfetzt

Die Ermittler nehmen an, dass der DJ ihr zu Hilfe eilen wollte und deshalb eine Glastür zu einem Appartement einschlug, um zu ihr zu gelangen. Dabei zerfetzte er sich die Schlagader im Arm und verblutete.

«Mit grossem Bedauern bestätigen wir, dass Adam Neat in einen tödlichen Unfall verwickelt war, während er einer Freundin zu helfen versuchte», teilte sein Management am Sonntag mit. Verwandte und Freunde von Adam seien auf dem Weg nach Bali, um sich um alles Notwendige zu kümmern.

