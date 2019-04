5 Anzeichen, dass Baby Sussex bereits da ist

Während eines offiziellen Termins im Januar verriet Herzogin Meghan, dass der Geburtstermin ihres ersten Kindes Ende April oder Anfang Mai sei. Das bedeutet: Die 37-Jährige und ihr Ehemann Prinz Harry (34) könnten nun jeden Moment Eltern werden – oder sind sie es etwa schon?

Umfrage Denkst du, Baby Sussex ist schon da? Ja, die wollen ihre Privatsphäre doch so lange wie möglich geniessen.

Nein, das wäre sonst schon an die Öffentlichkeit gelangt.

Ich bin unentschlossen.



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Gemäss der «Sun» war am Sonntag nämlich der offizielle Geburtstermin. Zumindest sollen das Insider verraten haben. Und es gibt noch weitere Anzeichen, dass Baby Sussex bereits das Licht der Welt erblickt hat.

Harrys unangemeldete Auftritte

Vergangenen Donnerstag besuchte Prinz Harry gemeinsam mit Herzogin Catherine (37) einen Gedenkgottesdienst in der Westminster Abbey. Der Termin wurde nur wenige Stunden zuvor vom Palast verkündet. Geplant war das Kommen des 34-Jährigen aufgrund der anstehenden Geburt seines Kindes nämlich nicht.

Auch sein Besuch beim London Marathon, der am Sonntag stattfand und für dem Harry seit 2012 Schirmherr ist, kam überraschend. Der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge war sein Auftritt zwar seit Längerem geplant, aber vom Palast ebenfalls im Vorfeld nicht bestätigt.

Würde Harry an den Terminen im eine Stunde von Windsor entfernten London teilnehmen, obwohl bei seiner hochschwangere Frau jeden Moment die Wehen einsetzen könnten?

Seine Stimmung war ausgelassen und entspannt

Sowohl beim Gottesdienst als auch beim Marathon in der britischen Hauptstadt sah man auf den offiziellen Fotos einen gut gelaunten, entspannten Harry. Ausgelassen plauderte er mit seiner Schwägerin und den Athleten und posierte sogar für Fotos. Keine Spur von Nervosität oder angespanntem Warten.

William und Kate besuchten Harry und Meghan

Wie das britische Magazin «Hello» berichtete, statteten Prinz William (36) und Herzogin Kate nach dem traditionellen Oster-Gottesdienst in der St. George Chapel in Windsor den werdenden Eltern im Frogmore Cottage einen Besuch ab.

Der Herzog und die Herzogin von Cambridge nutzen Berichten zufolge den Feiertag, um das neue Anwesen von Harry und Meghan in Augenschein zu nehmen.

Oder wollten sie einen ersten Blick auf ihren Neffen/ihre Nichte werfen?

Harrys Pause

Zwischen dem 11. April und dem 21. April (Ostern) nahm Prinz Harry keine öffentlichen Termine war. In dieser Zeit sorgte aber ein Detail auf Instagram für Aufsehen.

Am Ende eines Post auf @SussexRoyal, in dem sich Meghan und ihr Mann für die zahlreichen Spenden an Wohltätigkeitsorganisationen bei ihren Fans bedankten, heisst es: «Im Namen des Herzogs und der Herzogin (und von Baby Sussex) danken wir euch vielmals.» Es war die erste Erwähnung des royalen Nachwuchses.

Meghans Mutter ist in Windsor

Laut «Entertainment Tonight» ist Doria Ragland, die Mama von Herzogin Meghan, bereits seit einer Woche in Windsor. Die 62-Jährige soll ihrer Tochter in den ersten Tagen mit Baby Sussex unter die Arme greifen.

In Los Angeles soll Doria einen Yoga-Kurs abgebrochen und eine Person beauftragt haben, auf ihr Haus und ihre beiden Hunde aufzupassen, um zu ihrer Tochter fliegen zu können. Das berichtete die «Sun».

Was dagegen spricht

Wenige Tage nach der Geburt wollen Meghan und Harry die freudige Nachricht auf Instagram verkünden. Dies ist bislang noch nicht passiert. Allerdings sorgte am Montag ein Polizei-Einsatz in Chiswick – ein Örtchen, das zwischen Windsor und London liegt – für Aufsehen.

«Diesen Morgen sind eine Reihe an Autos, die mit einer Polizei-Eskorte begleitet wurde, in Chiswick gefahren», so ein Anwohner zu Mirror.co.uk, «es könnte der Besuch eines Politikers, aber es ist jene Route, die Meghan nehmen würde, wenn sie von zu Hause ins Spital fahren müsste».

Tatsächlich wird der Zeitpunkt der Geburt aber nicht sofort mitgeteilt. «Der Herzog und die Herzogin freuen sich darauf, die aufregende Nachricht mit jedem zu teilen, wenn sie die Möglichkeit hatten, privat als Familie zu feiern», heisst es in einer Mitteilung. Somit ist alles möglich!

(kao)