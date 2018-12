Bald kommen die neuen BTS

Das Unternehmen Big Hit Entertainment, bei dem die K-Pop-Megastars BTS unter Vertrag stehen, hat kürzlich bestätigt, dass es bald eine neue K-Pop-Gruppe ins Scheinwerferlicht treten lassen wird.

Hier sind vier Fakten, die wir jetzt schon wissen:

Es dauert nicht mehr lange.

Die neue Gruppe mit noch unbekanntem Namen wird laut Big Hit Anfang Jahr ihr Debüt feiern. Das Ereignis wird einige Wochen zuvor über alle bestehenden Social-Media-Kanäle, die insgesamt mehr als 63,5 Millionen Follower stark sind, angekündigt werden. Die Gruppe selbst hat ohne Namen logischerweise noch keine eigenen Kanäle. Fans dürfen nach dem Launch mit einem Youtube-, Instagram-, Twitter- und Vlive-Kanal rechnen.

Es sind fünf Jungs.

Genau wie BTS wird auch die neue Gruppe eine Boyband werden. Die Gruppe wird fünf Mitglieder zwischen 16 und 17 Jahren umfassen. Wie sie zusammengekommen sind, ist noch unklar. Das letzte Casting bei Big Hit fand im Sommer statt. Spekuliert wird, dass die Mitglieder der neuen Gruppe in einer TV-Show gecastet werden. In typischen Castingshows, die in Korea ein Mix aus Reality- und Castingshow sind, treten Sänger gegeneinander vor einer Jury an – und nur die besten Unterhalter schaffen es in die Band.

Sie werden anders als BTS.

Big Hit hat klar gesagt, dass die neue Gruppe ein total anderes musikalisches Konzept verfolgen und andere Themen als die Überflieger von BTS aufgreifen wird. BTS selbst begann als Hip-Hop-Band und wurde dann mehr und mehr zu einer Pop-Gruppe.

Der Druck ist immens.

Die Gruppe wird mächtig unter Druck stehen, denn sie ist das am meisten erwartete K-Pop-Debüt des kommenden Jahres. Da sie schon vor dem ersten Release mit BTS verglichen werden, sind die Erwartungen entsprechend hoch. Sie werden von Bang Si-hyuk, dem Gründer von Big Hit und BTS, produziert.

