Thorne wird erpresst – und teilt eigene Nacktfotos

«Ich fühle mich ekelhaft, ich fühle mich beobachtet» – so beginnt Schauspielerin Bella Thorne ihren Twitter-Post mit Oben-ohne-Bildern. Die Bilder befinden sich auf ihrem Handy und waren eigentlich nur für ihren Freund gedacht, wie die 21-Jährige schreibt.

Aber Thorne wurde gehackt und mit den eigenen Nacktfotos erpresst. Der Täter habe ihr die eigenen Bilder und Aufnahmen weiterer Prominenten geschickt. Viel zu lange habe sie sich von diesem Mann ausnutzen lassen. «Ich habe es satt. Ich mache Schluss damit, weil es jetzt meine Entscheidung ist. Du bekommst nicht mehr von mir», so die Schauspielerin weiter.

Fuck u and the power u think you have over me. I’m gonna write about this in my next book😡😡😡 pic.twitter.com/0Ep0iXgW51