Brian gerät am Coachella in Atemnot

Jede Menge Stars auf und vor den Bühnen, die vielleicht welthöchste Influencer-Dichte und ordentlich Wüstensand in der Luft: Dieses Wochenende versammeln sich in der Wüste von Palm Springs internationale Showbiz-Grössen und Insta-Superstars, um (sich selbst) am berüchtigten Coachella Festival ordentlich zu feiern.

Umfrage Warst du auch schon mal am Coachella Festival? Ja, ich war auch schon mal da.

Ja, ich war gerade dieses Wochenende! Kreisch!

Nein, war ich noch nie. Es steht aber auf meiner To-Do-Liste.

Nein, und da möchte ich auch nicht hin. Viel zu teuer und zu weit weg.

Ich gehe nicht an Festivals.



Mit dabei im schillernden Party-Getümmel ist der Berner Influencer Brian Havarie. Der 18-Jährige teilt seit Freitag seine besten Coachella-Momente natürlich mit seinen 153'000 Followern.

An Tag zwei gabs für Brian aber einen argen Party-Dämpfer – der Samstag endete für ihn anders als geplant: Er bekam Atemprobleme und musste zurück ins Hotel.

Was der Auslöser war und welche Stars sonst noch am Coachella anzutreffen waren, siehst du in der Bildstrecke.

(mim)