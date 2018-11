«Mein Tourette macht vieles schwerer für mich»

Nachdem Videos ihrer Ticks online die Runde machten, hat Billie Eilish am Dienstag via Instagram erklärt, seit ihrer Kindheit an Tourette erkrankt zu sein.

Die 16-jährige Sängerin und Musikerin aus Los Angeles erklärte, dass sie ihren gesundheitlichen Zustand eigentlich nicht habe zum Thema machen wollen, sie wolle nämlich nicht, dass «Leute jedes Mal an Tourette denken, wenn sie mich sehen». Sie wolle jedoch, dass die Leute sich ihr gegenüber nicht mehr seltsam verhalten, und habe sich deshalb zu diesem Schritt entschieden.

«Ich bin ein offenes Buch»

Das Tourette-Syndrom ist eine neurologische Erkrankung, bei der betroffene Personen unfreiwillige körperliche oder verbale Ticks haben. In Eilishs Fall sind sie physisch, nicht verbal. «Sie sind nicht besonders auffällig, wenn man sich nicht darauf konzentriert», so die Pop-Senkrechtstarterin.



«Come out and Play», die aktuellste Single der Amerikanerin. (Quelle: Youtube/Billie Eilish)

Trotzdem sei die Krankheit herausfordernd: «Mein Tourette macht einfache Dinge sehr viel schwerer für mich.» Aber sie habe seit ihrer Diagnose im jungen Alter gelernt, damit umzugehen.

Die junge Ausnahmekünstlerin will aber nicht weiter ins Detail gehen. «Wenn ihr mehr wissen wollt, dann fragt mich, ich bin ein offenes Buch», schreibt sie zum Schluss in ihrem Post.

