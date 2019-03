Was hat es mit Conchitas neuem Look auf sich?

Für Verwirrung in der Musikbranche sorgten in den vergangenen Wochen die zahlreichen Wandlungen der österreichischen Sängerin Conchita.

Umfrage Gefällt dir der neue Look von Wurst? Total. Die blonden Haare stehen ihm wirklich gut.

Die braunen Haare haben mir besser gefallen.

Ich muss gestehen, dass ich die Glatze super fand.



Allen voran ihr Auftritt mit Glatze am Grazer Tuntenball und Wiener Opernball samt kryptischen Posts auf Instagram gaben Anreiz für Spekulationen. Wird Conchita getötet? Kommt ein kompletter Neustart?

Die Antwort: Jein! Nach Jahren des Glam-Pop schlägt Tom Neuwirth, wie die Kunstfigur mit bürgerlichem Namen heisst, einen weiteren musikalischen Haken – und präsentiert das neue Elektro-Projekt Wurst.

Neuer elektronischer Sound

Bereits in der ersten Single «Trash All the Glam», die am Weltfrauentag (8. März) erschien, zeigte sich der Sänger von einer anderen Seite. Im dazugehörigen Musikvideo räkelt sich der 30-Jährige in einem Ganzkörper-Latex-Anzug in der Wiener U-Bahn-Station Schottenring zu ungewohnt elektronischem Sound.



Wurst mit seinem Song «Trash All the Glam». (Quelle: Youtube/Conchita WURST)

Eine Woche später veröffentlichte der Sänger in Person seiner neuen Bühnenfigur Wurst, die mit den kurzen blonden Haaren und dem blonden Bart deutlich kantiger und unfrisierter angelegt ist, die zweite Single «Hit Me». Die Songs sind Auskopplungen des neuen Albums «Wurst»; es wird Tom Neuwirths dritte Platte, ein Releasedatum hat sie noch keines.



Wurst mit «Hit Me». (Quelle: Youtube/Conchita WURST)

Sein wahres Gesicht

Obwohl Wurst nun ins Leben gerufen wurde, bedeutet dies aber nicht das Ende von Neuwirths femininer Kunstfigur Conchita. Der Sänger wird «fortan parallel zu Conchita auch als Wurst auftreten», wie es in der offiziellen Pressemitteilung heisst, «die elektronischen Klänge sind Tom Neuwirth aber näher, als es die Songs des bisherigen Repertoires jemals waren».

Produziert wurde die neue Platte übrigens vom Wiener Musiker Albin Janoska, komponiert und getextet hat die Songs die Oberösterreicherin Eva Klampfer alias Lylit.

Den neuen Look des Sängers siehst du oben in der Bildstrecke.

(kao)