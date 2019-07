Böser Streit bei Taylor Swift und Justin Bieber

«Ich fühle mich um mein musikalisches Lebenswerk betrogen», schreibt Taylor Swift (29) in einem wütenden Tumblr-Post. Ihr Musikkatalog wurde an den Manager und Investor Scooter Braun (38) verkauft.

Die Sängerin meint, sie sei «traurig und angewidert», dass ihre Songs jetzt ausgerechnet ihm gehören. Währenddessen postet Braun auf den sozialen Medien, wie glücklich er über den Deal ist.

Das ist geschehen

Von 2006 bis Ende 2018 war Taylor Swift bei Scott Borchetta (56), dem Gründer von Big Machine Records, unter Vertrag. Damit besass Borchetta auch die Musikrechte an Taylors Songs. Im November 2018 wechselte sie dann zu Universal.

Dies schien Borchetta ihr nicht zu verzeihen: Er verkaufte das Label samt Swifts Musikkatalog für 300 Millionen US-Dollar an Scooter Braun (den Manager von Stars wie Justin Bieber und Ariana Grande) – still und heimlich. Swift soll erst in den Nachrichten davon erfahren haben.

Das sagt Taylor Swift

Die Sängerin fühlt sich verraten: «Mein musikalisches Erbe soll jetzt in den Händen von jemandem liegen, der versucht hat, es zu zerstören», schreibt die 29-Jährige im Tumblr-Post und zielt damit auf Scooter Braun. Sie erklärt, dass sie nicht einmal selbst die Möglichkeit bekam, die Rechte an ihren Songs zu erwerben.

Der Grund für Taylors Unmut gegenüber Scooter: «Alles, woran ich denken konnte, war das unaufhörliche, manipulative Mobbing, das ich seit Jahren durch ihn erfuhr.»

Der Manager habe unter anderem auch Justin Bieber (25) und Kanye West (42) dazu gebracht, gegen sie zu hetzen. Zu den Demütigungen zählt unter anderem, dass Kanye West in einem seiner Videos eine Nackt-Version von Taylor Swift zeigte.

Scott habe gewusst, dass Scooter Taylor tyrannisierte, denn wann immer sie seinen Namen erwähnte, musste sie weinen oder die Tränen zurückhalten, wie sie schreibt. Die Sängerin fügte zu ihrem Text einen Insta-Post, der Bieber während eines Facetime-Anrufs zusammen mit Braun und West zeigt. Dazu schrieb er «Taylor Swift what up».

Das sagt Justin Bieber

Auf Instagram meldet sich Biebs zu Wort und entschuldigt sich für den Post: «Zu der Zeit dachte ich, dass es lustig war, aber im Nachhinein war es geschmacklos und unsensibel.»

Nichtsdestotrotz nimmt Bieber seinen Förderer Scooter Braun in Schutz: Es sei nicht fair, dass Taylor Swift diesen Konflikt nun auf den sozialen Medien austrägt. «Für mich wirkt es so, als hättest du damit nur Mitleid abholen wollen. Du wusstest, dass deine Fans Scooter danach hassen würden», so der Sänger.



Braun und er würden gerne mit Swift sprechen und den Konflikt lösen. Weiter schreibt er: «Weder Scooter noch ich haben können etwas Schlechtes über dich sagen, wir wollen wirklich das Beste für dich.»

Das sagt Scott Borchetta

In einem Blogpost veröffentlichte Scott Borchetta nun Dokumente und Screenshots, die beweisen sollen, dass Taylor vom Deal wusste.

Sie hätte «jede Chance auf der Welt» gehabt, um nicht nur ihre Masteraufnahmen, sondern alles, was mit ihrer Karriere zu tun hatte, zu erwerben. Nichtsdestotrotz habe sie sich dazu entschieden, zu gehen, so der 56-Jährige. Taylor Swift verfügt über ein geschätztes Vermögen von 400 Millionen Dollar.

Taylor bekommt Support

Die Unterstützung von anderen Stars ist Taylor in diesem Beef sicher. Unter anderem stärken Alessia Cara (22), Miley Cyrus (26), Iggy Azalea (29) und Katy Perry (34) ihr den Rücken. Auch Halsey (24) schreibt auf Twitter: «Es ist unfassbar: Egal wie viel Macht oder Erfolg eine Frau hat, noch immer kann jemand kommen, der sie aus reiner Boshaftigkeit machtlos fühlen lässt.»

