Brad Pitt datet Charlize Theron

Seit gut einem Monat sollen sie einander daten: Die Schauspiel-Superstars Brad Pitt (55) und Charlize Theron (43). Wie die britische «Sun» berichtet, seien die beiden bei einem Branchen-Event im legendären Hollywood-Hotel Château Marmont vor rund einer Woche zusammen gesichtet worden.

Umfrage Charlize und Brad: Wie findest du das? Ein TRAUMPAAR! Ich bin entzückt <3

Liebe ist immer gut.

Mit ist egal, wer wen datet in Hollywood.

Ich bin skeptisch, die Beziehungen halten doch nie lange.

Ich glaube das erst, wenn sie es offiziell bestätigt haben.



«Sie waren sehr touchy», berichtet ein Augenzeuge der Zeitung. Charlize hätte zunächst alleine am Event teilgenommen, Brad sei später dazu gekommen. Zurückgezogen an der Bar hätten sie danach den Abend verbracht. «Sie sahen beide sehr glücklich aus», so die Quelle.

Der Ex hat sie einander vorgestellt

Übrigens: Brad habe nur Mineralwasser getrunken – nach einem umfassenden Suchtgeständnis in einem Interview mit «GQ» im März 2017 trinkt er keinen Alkohol mehr. Einander vorgestellt hat die beiden gemäss «The Sun» Charlize Therons Ex-Mann Sean Penn (58).

Schon bevor sie zusammen den gemeinsamen Abend im Château Marmont verbracht haben, sollen die zwei sich regelmässig getroffen haben. Über Weihnachten hätte alles angefangen. Charlize hat Brad offenbar wiederholt in seinem Haus in Los Feliz, einem Stadtteil von Los Angeles besucht.

Mit Charlize Theron sei Brad Pitt nun in der «ersten ernsten Beziehung» nach der aufwühlenden Trennung von Angelina Jolie (43) im September 2016. Pitt hat sechs Kinder mit Jolie, Theron hat zwei Adoptivkinder – die Kids ihres Partner hätten sie allerdings noch nicht kennengelernt. Zuletzt wurde Brad Pitt eine Beziehung mit Uni-Professorin Neri Oxman (43) nachgesagt.

(fim)