Bradley Cooper und Irina Shayk haben sich getrennt

Wie mehrere US-Medien berichten, gehen Model Irina Shayk (33) und Schauspieler Bradley Cooper (44) von nun an getrennte Wege. Die beiden wurden im Frühjahr 2015 ein Paar und haben gemeinsam eine Tochter.

Vor einigen Tagen hiess es noch aus Hollywood, dass die beiden sich wegen ihrer Tochter Lea de Seine (2) nochmals aufraffen wollen. Laut der Promi-Zeitung «Page Six» waren die beiden allerdings einfach zu verschieden. Eine Quelle sagte: Während Cooper auf Alkohol verzichtet habe und auf Spiritualität gesetzt habe, wollte Shayk Partys besuchen. Die Russin ist wohl bereits aus der gemeinsamen Wohnung in Los Angeles ausgezogen.

Schon länger gibt es Spekulationen um eine Krise zwischen der Ex-Freundin von Cristiano Ronaldo und dem «Hangover»-Star. Für Furore sorgte Coopers Auftritt mit Lady Gaga an der Oscar-Verleihung im Februar. Die «A Star is Born»-Stars sangen die Ballade «Shallow» so innig, dass allen Zuschauern der Atem stockte.

Bereits vor den Oscars wurde klar, dass sich Shayk und Gaga nicht besonders mögen. Sie entfolgte der Musikerin auf Instagram.





(fss)