Mit 92 postet die Queen zum ersten Mal auf Insta

Queen Elizabeth II (92) hat zum ersten Mal ein Bild auf dem Insta-Account der britischen Königsfamilie gepostet. Anlass dafür war ihr Besuch im Londoner Museum der Wissenschaften, bei dem Kinder der Königin das Programmieren näherbrachten.

Der erste hoheitliche Post besteht aus zwei Bildern, Fotos eines Briefes, der an ihren Ururgrossvater Prinz Albert gerichtet war. Und da Emojis wohl nicht so queenlike wären, schrieb sie einen durchdachten und langen Kommentar dazu (siehe unten).

Auch mit Twitter hat die Queen Erfahrung

Absender des Briefes sei Charles Babbage, ein Computer-Pionier aus früher Zeit, so die Queen in der Caption: «Im Brief schreibt Babbage Queen Victoria und Prinz Albert, dass er eine analytische Maschine erfunden habe, nach deren Prinzip Ada Lovelace, eine Tochter Lord Byrons, später das erste Computerprogramm kreiert habe.»

«Weil ich heute etwas übers Programmieren gelernt habe, finde ich es angebracht, im Museum der Wissenschaften meinen ersten Instagram-Post zu veröffentlichen», beendet sie die Caption ihres ersten Insta-Posts.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Queen Social Media mit ihrer königlichen Präsenz beehrt hat: 2014 veröffentlichte sie ihren ersten Tweet, ebenfalls anlässlich eines Besuchs im Wissenschaftmuseum.

It is a pleasure to open the Information Age exhibition today at the @ScienceMuseum and I hope people will enjoy visiting. Elizabeth R.