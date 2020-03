Berater der Queen ist mit Coronavirus infiziert

Unter den Angestellten des Buckingham Palace ist der erste Fall einer Coronavirus-Infektion aufgetreten. Wie «The Sun» berichtet, wurde ein Berater der britischen Königsfamilie positiv auf das Virus getestet. Dies habe ein Palast-Insider gegenüber der britischen Zeitung verraten.



Das Testergebnis liege bereits seit der vergangenen Woche vor. «Buckingham Palace hat rund 500 Angestellte. Es ist also gut möglich, dass sich noch weitere Personen angesteckt haben», so der Insider. Aus diesem Grund seien alle Angestellten, die mit dem nicht namentlich genannten Berater in Kontakt waren, vorsorglich isoliert worden.

Queen und Ehemann in Windsor

«In Übereinstimmung mit den entsprechenden Empfehlungen haben wir die nötigen Schritte unternommen, um alle Angestellten und involvierten Personen zu schützen», teilte ein Sprecher des Palasts in einem Statement mit. Zum Gesundheitszustand einzelner Angestellter gebe man jedoch keine Auskunft.

Ob der Mitarbeiter in engem Kontakt zu Queen Elizabeth stand, ist nicht bekannt. Fest steht: Die 93-jährige Monarchin wurde kurz nach dem Testergebnis des Beraters ins Schloss Windsor gebracht. Seit Donnerstag befindet sich die Königin nun auf dem Anwesen, wo mit 100 Angestellten deutlich weniger Personal beschäftigt wird als im Buckingham Palace mitten in London.

Auch Prinz Philip, den 98-jährigen Ehemann der Queen, habe man nach Windsor gebracht. Er weilte zuvor auf dem Landsitz der Familie in Sandringham. Falls sich die Lage in Grossbritannien weiter zuspitzt, werde man ihn gemeinsam mit der Königin jedoch wieder dorthin zurückbringen. In Sandringham arbeitet nur eine Handvoll Personal.

