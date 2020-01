Model schickt Spendern Nacktfotos von sich

Mit katastrophalem Ausmass wüten in Australien weiterhin die Buschbrände: Rund 480 Millionen Tiere verloren in den Flammen bislang ihr Leben, bis zum Ende der Brandsaison könnte die Zahl auf eine Milliarde steigen. Zahlreiche Spendenkampagnen wurden gestartet, um das Land im Kampf gegen das Feuer zu unterstützen.

Um die Bemühungen zu unterstützen, hat sich das US-amerikanische Model Kaylen Ward eine ungewöhnliche Aktion ausgedacht: Jeder Person, die ihr beweisen kann, dass sie umgerechnet mindestens 10 Franken an eine Organisation gespendet hat, schickt sie im Gegenzug ein Nacktfoto von sich zu.

Instagram deaktiviert ihren Account

Dies gab die 20-Jährige am Samstag via Twitter bekannt. Die Aktion ist mittlerweile viralgegangen – über 150'000 User haben den Beitrag gelikt. Und zahlreiche von ihnen haben zudem fleissig gespendet: «Es sind schätzungsweise schon 500'000 Dollar zusammengekommen. Ich weine, das ist so verrückt», twitterte Kaylen am Sonntagabend.

Nicht nur auf Twitter machte die Aktion am Wochenende die Runde, sondern auch auf Instagram. Dort wurde Kaylen das Ganze jedoch zum Verhängnis: Obwohl sie gemäss eigener Aussage nie ein Nacktfoto öffentlich postete, wurde ihr Profil deaktiviert.

«Ihr seid mein Ein und Alles»

Ein angeblicher Verstoss gegen die Insta-Richtlinien sei der Grund für die Deaktivierung. Die «nackte Philanthropin», wie sich Kaylen selber nennt, hat nun auf Instagram mit Fake-Accounts zu kämpfen. Es scheint, dass es so einige Leute gibt, die von der Aktion profitieren wollen.

Doch davon lässt sich das Model nicht unterkriegen, denn das Feedback scheint ohnehin mehrheitlich positiv zu sein. «Danke allen, die mich und diese Sache unterstützen. Ihr seid mein Ein und Alles», bedankt sich Kaylen bei den Spendern via Twitter.

