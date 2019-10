CS-Demonstranten stören Javier Bardems Auftritt

Am Donnerstagabend stattete der Hollywood-Star Javier Bardem dem Zurich Film Festival einen Besuch ab. Dies tat er, um seinen neuen Dokumentarfilm «Sanctuary» vorzustellen. Er nahm sich aber auch Zeit für den grünen Teppich und seine Fans. Dabei kam es laut «Blick» zu einem Zwischenfall.

Eine Gruppe älterer Frauen hielt plötzlich Plakate hoch, auf denen «Credit Suisse – eine Bank ohne Gewissen» stand. Zuvor waren die Plakate mit «Javier, I Love You» getarnt gewesen, bis die Frauen sie plötzlich umdrehten. Mit dem Protest wollten sie auf den Beschattungsskandal der CS aufmerksam machen und nutzten die grosse Aufmerksamkeit, die dem Zurich Film Festival und Bardem zuteil wurde.

CS ist ein Hauptsponsor

Sicherheitskräfte wollten den Frauen nach der Enthüllung die Plakate sofort wegnehmen. Daraufhin schritt Bardem ein. Er sprach sogar kurz mit einer Demonstrantin und wies die Sicherheitskräfte dann an, sie in Ruhe zu lassen. Er soll gesagt haben: «Sie haben recht. Lasst sie hier bleiben, solange sie respektvoll sind.»

Mitunter Grund für die Demonstration der Frauen war wohl, dass die Credit Suisse ein Hauptsponsor des Zurich Film Festival ist. Ausserdem ist der CS-Verwaltungsratspräsident Urs Rohner mit der Gründerin des Festivals, Nadja Schildknecht, verheiratet. Er finanzierte das Festival vor 15 Jahren das erste Mal mit. Später verkaufte Schildknecht den Event an die NZZ-Gruppe.

Bardem hat unter anderem in «Pirates of the Carribbean: Dead Men Tell No Tales», «Skyfall» und «No Country for Old Men» mitgewirkt. Er stammt aus Spanien und ist mit Penélope Cruz verheiratet, mit der er zwei Kinder hat.

(doz)