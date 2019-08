«Wir schrieben uns in dieser Nacht sogar noch»

«In der Nacht von seinem Tod gingen wir mit Cameron auswärts Abendessen», erzählt Victor Boyce diese Woche in der US-TV-Show «Good Morning America». Es ist das erste Mal, dass er und seine Frau Libby öffentlich über den Tod ihres Sohnes Cameron Boyce (20) sprechen. Der junge Schauspieler starb am 6. Juli nach einem Epilepsieanfall in der Nacht.

«Es war ein komplett normales, wunderschönes Familien-Abendessen. Es gab keine Anzeichen, dass irgendetwas nicht stimmte», so Vater Boyce. «Wir konnten in keiner Weise wissen, dass unser Sohn in wenigen Stunden tot sein würde.»

Camerons plötzlicher Tod sei gemäss dem Vater «unglaublich verrückt und schrecklich» gewesen: «Wir hatten uns in dieser Nacht sogar noch Nachrichten geschrieben.»

Er habe sich nicht durch die Epilepsie definiert

«Er hat sein Leben geliebt. Das macht es so schwierig für mich. Cameron war immer glücklich – nie sagte er etwas Negatives», so Mutter Libby. Auch durch seine Erkrankung habe er sich nie beeinflussen lassen: «Er wollte nicht, dass die Epilepsie ihn definiert. Er hatte keine Angst und hatte sich nie beschwert.»

Sie hätten ihrem Sohn immer gesagt, dass er seine Berühmtheit für etwas Positives nutzen solle – was er auch versuchte: «Er interessierte sich immer mehr für gemeinnützige Arbeit und wurde sich immer mehr bewusst, was er mit seiner Stimme anstellen möchte.»

«Wir wollen sein Vermächtnis fortsetzen«

Deswegen haben seine Eltern nun auch The Cameron Boyce Foundation gegründet. Die Stiftung will gemäss Webseite «jungen Leuten eine kreative Plattform bieten, auf der sie sich für die Dinge einsetzen können, die auch Cameron wichtig waren – wie das Ende der Waffengewalt oder sauberes Trinkwasser».

«Es ist uns ein Anliegen, seine Arbeit und sein Vermächtnis fortzusetzen. Wir wollen nicht, dass man sich bei ihm nur an einen Schauspieler oder an ein Disney-Kid erinnert», so Victor. Cameron sei noch viel mehr als das gewesen.

