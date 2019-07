Camila und Shawns Kuss sieht eher ungeschickt aus

Das heisse Video zu ihrem Duett «Señorita» entfachte die Spekulationen um eine Romanze. Paparazzi-Fotos, auf denen sie fröhlich kuschelnd und händchenhaltend durch Los Angeles spazierten, heizten die Gerüchte weiter an. Nun taucht ein neuer Clip auf, der eindeutig zeigt, dass Shawn Mendes (20) und Camila Cabello wohl mehr sind als nur gute Freunde.

In dem intimen Moment, der auf Twitter veröffentlicht wurde, sind die beiden Musiker am Samstag eng umschlungen in einem Café in San Francisco zu sehen. Doch damit nicht genug: Nachdem der Sänger seinen Arm um die 22-Jährige gelegt hat, küssen sich Camila und Shawn ungeniert in aller Öffentlichkeit.

Das zweite Mal

Merkwürdig: Der Kuss zwischen den beiden sieht von der Ferne jedoch etwas ungeschickt aus. Beinahe so, als hätte Shawn seine Camila zum Fressen gerne.

Bereits einen Tag zuvor wurden die beiden gemäss von TMZ.com küssend in einem anderen Café in der Stadt gesichtet. Ihren Beziehungsstatus können die «Señorita»-Stars aufgrund der neuen Aufnahmen wohl nicht mehr lange leugnen.

