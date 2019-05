Cardi B erklärt, wo ihre Vulva tatsächlich liegt

Wer in Anatomie nicht aufgepasst hat, kriegt nun von Cardi B (26) Nachhilfe via Instagram: Nachdem die Rapperin auf dem roten Teppich der Billboard Music Awards tief blicken liess und daraufhin ein Vulva-Blitzer von ihr im Netz die Runde machte, erklärte sie auf Instagram, was da wirklich zu sehen war.

Umfrage Hat dir Cardis Anatomie-Nachhilfe genützt? Ja, ich dachte echt, auf dem Bild ist ihre Vulva zu sehen.

Nö, ich bin Anatomie-Profi und weiss alles.

Nein, war doch glasklar, dass das nicht ihre Vulva ist.

Ich war mir schon ein bisschen unsicher. Danke Cardi, für die Aufklärung.



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Dafür stellte sie sich fast nackt vor einen grossen Spiegel und sagt: «Das war nur mein Po!» Cardis Aufklärungsvideo gibts oben.

(afa)