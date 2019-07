Cardi B sticht sich Tattoo an komischer Stelle

Am Sonntag postete US-Rapper Offset einen Screenshot einer Facetime-Unterhaltung mit seiner Frau Cardi B (26) auf Instagram. Darauf ist die 26-Jährige zu sehen, wie sie in einer merkwürdig verrenkten Position ihr Bein filmt. Was sofort auffällt: Auf Cardis Schenkel, etwas oberhalb der Kniekehle, prangt in schwarzer Tinte das Wort «Offset».

Umfrage Würdest du dir den Namen deines Partners oder deiner Partnerin tätowieren lassen? Was heisst da würde? Das habe ich schon längst gemacht.

Nach etwa zehn Jahren Beziehung könnte ich mir das vorstellen.

Nein, niemals! Nieeemaals! Da tätowiere ich mir noch lieber Spongebob aufs Gesicht.



Der 27-Jährige, dessen bürgerlicher Name Kiari Cephus lautet, kommentierte den Post: «Ich kann es nicht erwarten, nach Hause zu kommen.» Dazu fügte er drei Emojis, die die Zunge rausstrecken. Cardi selber hat sich noch nicht zu ihrem neuesten Tattoo geäussert.

«Das würde ich niemals machen»

In den Kommentaren zu Offsets Beitrag spalten sich derzeit die Meinungen: Während es die einen als süssen Liebesbeweis sehen, können andere die permanente Körperbemalung nicht nachvollziehen.

Vor allem, da Offset seine Cardi schon mehrmals betrogen haben soll. «Ich würde mir niemals den Namen eines Mannes tätowieren, der mich schon öfter betrogen hat», schrieb etwa eine Insta-Userin.

Das erste Liebestattoo

Für Cardi ist diese Geste allerdings nichts Neues: Auf ihrem linken Handgelenk liess sie sich vor mehreren Jahren den Namen «Tommy G» tätowieren.

Der Name steht für Tommy Geez, einen Ex-Freund von Cardi, der im Gefängnis gesessen hatte. 2016 trennten sich die beiden, zuvor habe Cardi ihn aber regelmässig im Gefängnis besucht.

Wie die besagten Tattoos genau aussehen und welche Verzierungen Cardi sonst noch auf der Haut trägt, erfährst du im Video oben.

(mim)