Model Chrissy Teigen (34) hat im Interview mit «Glamour» erstmals erzählt, dass sie sich die Brüste machen liess, als sie etwa 20 Jahre alt war. Dabei ging es ihr vor allem um Badeanzug-Shootings: «Ich dachte mir: ‹Wenn ich schon auf dem Rücken liegend posiere, will ich, dass sie straff sind!›»

Sie hätte zwar ihre ursprüngliche BH-Grösse behalten, ihre Brüste aber so ausfüllen lassen, dass sie runder und straffer wirken. «Aber wenn du Kinder hast, füllen sie sich mit Milch und verlieren irgendwann die Luft», so Chrissy. Sie wolle sich die Implantate deshalb nun entfernen lassen und sich stattdessen die Brüste liften lassen.

Was sie jedoch davon abhält: «Ich glaube, man sollte die Implantate alle zehn Jahre auswechseln. Aber wenn du Kinder hast, denkst du über die Risiken nach und findest: ‹Ich will nicht während einer Brust-OP sterben.›»

Sie hat sich dreimal täglich gewogen

«Ich habe mich jeden Morgen, Mittag und Abend auf die Waage gestellt», verrät das US-Model mit thailändischen und norwegischen Wurzeln, als sie darüber spricht, wie sie «Jahrzehnte» lang ihren Körper kritisiert habe. Damit sei nun aber Schluss: Das Muttersein habe ihr dabei geholfen, sich zu akzeptieren.

Das Model und ihr Gatte John Legend



«Ich schaue meinen Körper schon noch in der Dusche an und denke mir ‹Argh, diese Kinder›, aber ich nehme das Äussere jetzt nicht mehr so ernst», so Chrissy. «Es ist sehr erfüllend, nicht den Druck zu haben, für ein Magazin gut aussehen zu müssen, während ich im Bikini den Strand hinunterrenne.»

Sie erzieht ihre Kinder feministisch

Chrissy, die mit Musiker John Legend (41) zwei Kinder hat, schwärmte auch von den Papi-Qualitäten ihres Mannes und sprach darüber, wie wichtig ihnen eine progressive Erziehung sei: «Wir werden mit den Kindern so gut wir können, über alles sprechen. Egal ob es dabei um Sex oder Drogen geht.»

Chrissy mit Söhnchen Miles (1) Töchterchen Luna (3)



Sie führt aus: «Wir werden so mit ihnen reden, wie wir es uns als Kinder gewünscht hätten. Wir werden uns auch nicht zensieren, wenn wir über Körper sprechen. Wörter wie Penis oder Vagina sind kein Tabu – das ist dämlich.»

Wichtig sei es ihr auch, dass ihr Junge als «ultimativer Feminist» aufwächst, der «Frauen respektiert und liebt». Chrissy stellt klar: «Du musst die Kinder als Feministen grossziehen. Das ist unsere Zukunft.»

