Conchita kuschelt öffentlich mit neuer Liebe

Tom Neuwirth, bekannt geworden als Conchita Wurst, zeigte sich Anfang Woche auf Instagram kuschelnd mit einem Mann auf einer Dachterrasse. Den intimen Moment kommentierte der Sänger mit einem vielsagenden «I love you» und einem Herz-Emoji. Ist Neuwirth etwa frisch verliebt?

Umfrage Kennen Sie Conchita Wurst? Natürlich! Sie ist eine grossartige Künstlerin.

Nur von ihrem ESC-Sieg. Sonst habe ich nichts mehr von ihr gehört.

Nein, wer ist das?



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Eigentlich hält der 30-jährige Österreicher seine Beziehungen ziemlich bedeckt. Kaum etwas ist über sein Liebesleben bekannt. Mit dem jüngsten Paar-Bild scheint der Musiker aber sein neues Glück mit der ganzen Welt – und seinen 350'000 Insta-Followern – teilen zu wollen.

In Down Under ist er ein Star

Bei Conchitas Kuschelpartner handelt es sich um Courtney Act, Dragqueen und Reality-TV-Darsteller, der vor allem in Grossbritannien und Australien bekannt ist.

Oben in der Bildstrecke stellen wir den (vermutlich) neuen Freund von Tom Neuwirth vor.

(kao/lm)