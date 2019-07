Schlager-Star Costa Cordalis (75) ist tot

Die Schlager-Legende Costa Cordalis ist tot. Er verstarb im Alter von 75 Jahren auf Mallorca. Sein Sohn Lucas bestätigt den Tod des ersten deutschen Dschungelkönigs gegenüber dem Berliner Kurier. Er sagt: «Wir sind alle tieftraurig über den Verlust. Mein Vater war ein wunderbarer Mensch, der sich immer für andere eingesetzt hat. Er wollte die Menschen glücklich machen und das ist ihm auch gelungen. Er wird uns sehr fehlen.»

Costa Cordalis starb bereits am Dienstagnachmittag auf Mallorca im Kreise seiner Familie. Der berühmte Schlagersänger wurde 75 Jahre alt. Zur Todesursache möchte die Familie keine weiteren Infos bekannt geben. Im März wurde er nach einem Schwächefall ins Spital eingeliefert.

Gage von Dschungelcamp-Sieg spendete Cordalis

Seinen grössten Hit hatte Cordalis mit dem Song Anita. Der Song hielt sich drei Monate in den deutschen Top 10. 2004 nahm er am Dschungelcamp in Australien teil und wurde von den Zuschauern zum König gekrönt. Die Siegesprämie von 28'000 Euro spendete er an die deutsche Kinderkrebshilfe.

Costa Cordalis ist tot

Sein Sohn Lucas ist ebenfalls als Ballermann-Sänger tätig. Ausserdem ist er mit der prominenten deutschen Auswanderin Daniela Katzenberger verheiratet.





(fss)