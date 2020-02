Kronprinz bei Skiunfall in der Schweiz verletzt

Die dänische Königsfamilie, die derzeit in Verbier zu Hause ist, erlebte einen unschönen Zwischenfall beim Wintersport. Kronzprinz Frederik hat sich vergangene Woche beim Skifahren verletzt.

Der Ehemann von Kronprinzessin Mary habe sich an der Schulter eine leichte Blessur zugezogen, wie es in einer Stellungsnahme des dänischen Königspalastes heisst. Er werde derzeit im Rigshospitalet in Kopenhagen untersucht und behandelt. Er habe sich einer unkomplizierten Operation unterziehen müssen, die planmässig verlaufen sei. Die Verletzung habe keinerlei Auswirkung auf das Programm des Kronprinzen.

Somit läuft auch der zwölfwöchige Schulaufenthalt der Royal-Kinder weiterhin nach Plan. Seit Januar besuchen Prinz Christian (14), Prinzessin Isabella (12) und die Zwillinge Josephine und Vincent (beide 8) die Lemania-Verbier International School.

(kat)