Schweizer Internat kostet Royals 64'000 Franken

«Die Lemania-Verbier International School bietet mit ihrer Lage mitten in den Alpen die ideale Lernatmosphäre für herausragende akademische Leistungen im angesehenen Schweizer Bildungssystem.» So wirbt das zweisprachige Internat in Verbier VS auf seiner Website – und hat damit offensichtlich die dänische Königsfamilie überzeugt.

Anfang 2020 werden die vier Kinder von Prinzessin Mary (47) und Prinz Frederik (51) für drei Monate die Tranegaard-Schule in Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen gegen die Lemania-Verbier International School in der Schweiz tauschen. Das bestätigte die Pressechefin des Hofes, Lene Balleby, gegenüber der dänischen Online-Zeitung «Avisen».

Wie Papa Frederik und Onkel Joachim

Wie der Palast zudem auf seiner offiziellen Websitemitteilt, handelt es sich um eine «zwölfwöchige Schulpause an ihrer dänischen Schule zu Beginn des neuen Jahres», um im Schweizer Internat unterrichtet zu werden.

Mit dem Aufenthalt wolle das Kronprinzen-Paar seinen Kindern – Prinz Christian (13), Prinzessin Isabella (12) sowie den Zwillingen Prinz Vincent und Prinzessin Josephine (beide 8) – «eine gemeinsame Erfahrung in einem internationalen Umfeld ermöglichen». Schliesslich seien auch Prinz Frederik und sein jüngerer Bruder Joachim einige Jahre in die École des Roches in Frankreich zur Schule gegangen.

Mary bleibt in der Schweiz, Frederik reist hin und her

Prinzessin Mary wird in den drei Monaten hauptsächlich in der Schweiz leben und somit nur wenige offizielle Termine für das Königshaus wahrnehmen. Ihr Mann Frederik werde seine Familie besuchen, so weit es die königlichen Pflichten zulassen.

Völlig fremd ist dem Royal-Nachwuchs die Schweiz nicht. Fast jedes Jahr verbringt die Familie ihre Skiferien in Verbier.

