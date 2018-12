«Daniel war in den letzten Monaten krank»

In der RTL-Show «2018! Menschen, Bilder, Emotionen» blickte Moderator Günther Jauch (62) am Sonntagabend auf die Ereignisse des Jahres zurück – so auch auf den Fall Daniel Küblböck. Anfang September ging der 33-jährige Sänger von Bord des Kreuzfahrtschiffes Aida Luna und gilt seitdem als vermisst.

Suizidgedanken? Hier finden Sie Hilfe



Beratung:

Dargebotene Hand, Tel. 143, (

Angebot der Pro Juventute: Tel. 147, (

Kirchen (



Anlaufstellen für Suizid-Betroffene:

Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils (

Refugium – Geführte Selbsthilfegruppen für Hinterbliebene nach Suizid (

Daniels Vater Günther war zu Gast in der Sendung und sprach das erste Mal live im Fernsehen über das Geschehene. «Unser Sohn war in den letzten Monaten krank. Wenn jemand wirres Zeug redet, dann merkt man, dass etwas nicht stimmt», verriet der 54-Jährige gegenüber Jauch.

Hilferufe wurden nicht ernst genommen

Aufgrund von Daniels Verhalten seien bei Günther Küblböck «sämtliche Alarmsignale» losgegangen, als er von den Kreuzfahrtplänen seines Sohnes erfahren habe. Daher habe er versucht, mit «allen Behörden zu reden»; auch das Aida-Luna-Personal habe er kontaktiert.

Er habe der Crew sogar eine Audiodatei geschickt, die aufzeigen sollte, dass Daniel Küblböck unter einer Psychose litt. «Ich hatte das Gefühl, dass die Situation gerettet ist. Aber dann sagten sie, sie könnten Daniel die Reise nicht verwehren.»

Die Versuche von Günther Küblböck, seinen Sohn von der Kreuzfahrt abzuhalten, scheiterten schlussendlich. «Für mich ist das staatlich unterlassene Hilfeleistung», sagte er sichtlich den Tränen nahe.

Was Günther Küblböck zur Tragödie seines Sohnes zu sagen hat und was er sich für die Zukunft wünscht, erfahren Sie im Video.

(Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Content-Kooperation mit Pro 7/Sat 1.)

