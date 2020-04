Versuchte Versöhnung geht nach hinten los

Zwischen Daniela Katzenberger (33) und ihrer Halbschwester Jenny Frankhauser (27, Dschungelkönigin 2019) herrscht seit langer Zeit Funkstille. Doch für die neuste Folge der RTL-2-Serie «Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca» gab es ein Wiedersehen –nach zwei Jahren Eiszeit.



Bei der Geburtstagsfeier für ihre Mutter Iris Klein (52) hätten sich die verstrittenen Töchter versöhnen sollen. Die beiden wussten davon, dass die jeweils andere an den Feierlichkeiten auch anwesend sein wird.

«Zur Versöhnung bereit»

Mama Iris zeigte sich im Vorherein optimistisch: «Daniela weiss, dass Jenny kommt und ist zu einer Versöhnung bereit», sagt sie. Und vor einer Woche verriet Daniela Katzenberger «Promiflash»: «Ich glaube ja an die Bestellung beim Universum und ich habe mir auch schon bestellt, dass wir uns vertragen.»

Doch dann kommt alles anders. Als Jenny den Raum betritt, steht Daniela bereits auf und verschwindet. Ohne nur ein Wort miteinander zu wechseln, scheitert die Zusammenführung. Die Reaktion auf Jenny verteidigt sie mit: «Ich habe sie zwei Jahre nicht gesehen und dann dieses Erzwungene, das hat sich für ich einfach so scheisse angefühlt.»

«Ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht damit»

Jenny, die vor dem Treffen spekulierte, dass sich die beiden Schwestern in die Arme fallen würden, ist enttäuscht: «Ich habe mir einen Ruck gegeben, obwohl ich diejenige bin, die so schlimm von ihr verletzt wurde. Und trotzdem bin ich hin. Ihre Reaktion war einfach respektlos und gemein. Ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht damit!»

Der Hintergrund: Im Mai vor drei Jahren starb der Vater von Jenny. Daniela wandte sich daraufhin an ihre Facebook-Community und erzählte, ohne die Zustimmung Jennys, von dem tragischen Tod des «Papas ihrer Schwester». Sie werde sich ein paar Tage zurückziehen und sich um ihre kleine Schwester kümmern, schrieb sie.

Auf den Post reagierte Jenny «extrem pissig», wie Daniela in einem Interview für RTL Zwei erzählt. Jenny hätte die Neuigkeiten selbst posten wollen, erklärt Katzenberger. Dann gibt sie zu, nicht auf der Beerdigung gewesen zu sein, weil der Streit so eskalierte. Von da an gab es Anfeindungen, Misstrauen und Hass.

«Ich werde dich zerstören»

«Ich werde dich zerstören», soll in einer Nachricht von Jenny an Daniela gestanden haben. Anscheinend habe Jenny «das Private in die Öffentlichkeit gezogen», um ihr beruflich damit zu schaden.

Die Abneigung zwischen den Halbschwestern wird kurz nach dem Eklat an der Geburtstagsfeier erneut entfacht. Für Daniela ist klar: «Ich will, dass sie mich in Ruhe lässt. Ich will keinen inszenierten Versöhnungsquatsch. Es wird nie wieder, wie es war.»

Und auch Jenny sieht es so, dass es keine Versöhnung geben werde: «Ich glaube an der Stelle, dass es nichts mehr wird.»

