Darum hat Willow Smith mit dem Kiffen aufgehört

Die neue Folge der Web-Talkshow «Red Table Talk» dreht sich um den Umgang mit Süchten: Willow Smith, ihre Mutter Jada Pinkett Smith (48) und Grossmutter Adrienne Banfield-Norris (67) legen ihre Suchterfahrungen offen. Dabei verkündet Willow, dass sie mit dem Kiffen aufgehört hat.

Seit drei Monaten habe sie kein Marihuana geraucht, so die 19-Jährige – das hat ihr die Augen geöffnet: «Ich habe Menschen verloren, die ich Freunde genannt habe. Sie wollten nur mit mir abhängen, weil wir gemeinsam gekifft haben.»

Neues Hobby in der Isolation

Willow habe vor allem aus Langeweile «exzessiv» Cannabis konsumiert – damit soll Schluss sein: «Durch die Quarantäne ist mir jetzt zwar die ganze Zeit langweilig, aber ich investiere meine Energie in andere Dinge.» Das Kiffen hat sie durch Sport ersetzt und mit dem Yoga laufe es richtig gut, erzählt Willow.

Ihre neue Motivation liess sie nachdenklich werden: «Was habe ich verpasst? Was hat darunter gelitten, dass ich nicht meine ganze Kraft investiert habe?» Seit sie kein Marihuana mehr konsumiert, habe sie ausserdem auch weniger Panikattacken erlitten.

Willows Tipp an Kiffer

Anderen rät sie, sich Gedanken über ihren Cannabis-Konsum zu machen: «Wenn du rauchst, weil es dir nicht gut geht oder du Stress hast, kann das schlecht ausgehen. Überleg dir, wie du dir stattdessen körperlich oder mental helfen könntest.»

Mutter Jada Pinkett Smith lobt Willows Wandel: «Ich bin stolz auf dich, dass du aufgehört hast. Als Mutter konnte ich sehen, wie sich das ausgewirkt hat.»

Das Grosi ist besonders glücklich

Willows Grossmutter Adrienne erzählt von mehreren Überdosen, sie hatte eine Heroinsucht und ist seit dreissig Jahren clean – über die Entscheidung ihrer Enkelin ist sie darum besonders froh: «Durch unsere Familiengeschichte hat mich das Kiffen verrückt gemacht. Ich habe befürchtet, dass das erst der Anfang ist.»

In der Bildstrecke oben erfährst du mehr über Willow und was sie in ihrem Leben aktuell treibt.

