Darum ist Ariana Grande auf Insta so beliebt

Für Ariana Grande (25) scheint es bergauf zu gehen. Nach einer nicht enden wollenden Pechsträhne mit persönlichen Schicksalsschlägen ist die Sängerin mit ihren neusten Singles so erfolgreich wie nie. Und nun kann sie auch auf Instagram einen Prestigeerfolg einfahren: Sie hat mehr Follower als Selena Gomez (26) und ist damit die Frau mit den meisten.

Umfrage Was meinst du: Wird Selena Ariana mit ihrer Followerzahl wieder überholen? Definitiv – sobald Selena wieder etwas postet, wird ihre Followerzahl steigen.

Nein, Arianas Content ist und bleibt einfach interessanter.

Es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen bleiben.

Ja, ich sage einen baldigen Social-Media-Detox von Ariana voraus.

Sobald der Hype um Arianas neues Album verflogen ist, werden die Follower auch schwinden.



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

20 Minuten hat bei Manuel P. Nappo, Leiter der Fachstelle Social Media Management an der Hochschule für Wirtschaft in Zürich, und Daniel Koss, CEO der Influencer-Agentur Yxterix, nachgefragt, woran das liegt.

Ariana postet viel

«Die Aktivität ist ein klarer Grund, weshalb Ariana Selena überholt hat. Konstantes Verhalten zählt auf lange Sicht», ist sich Daniel Koss sicher. Während Ariana durchschnittlich 2,6 Posts pro Tag teilt, gibts von Selena (wenn überhaupt) jeweils nur einen Post in Wochen zu sehen – ihr letztes Bild postete sie am 14. Februar dieses Jahres. Das wird in der Anzahl ihrer Posts klar: Während Arianas Account 3943 Beiträge zählt, sind es bei Selena gerade mal 1473.

Arianas Job hilft

Auf den beiden Alben, die Ariana kurz nacheinander veröffentlicht hat, waren Kollaborationen mit anderen Künstlern zu finden: «Das hat neue Fans generiert, was sicherlich auch ihre Followerzahl beeinflusst», meint Manuel P. Nappo. Ausserdem hätten auch die jüngsten Schlagzeilen zu ihrem Privatleben (wie die Verlobung mit Pete Davidson, Mac Millers plötzlicher Tod und das Liebesaus mit Pete) zu einem gesteigerten Interesse an Ariana beigetragen.

Ariana provoziert

Ariana weiss, wie sie sich auf Instagram geben muss: «Sie zeigt sich sexy und provoziert damit ab und zu», sagt Daniel Koss. Dass sie auch singen und tanzen kann, komme ihr ebenfalls zugute.

Ariana folgt einem Konzept

Während viele Insta-Feeds lose zusammengewürfelt werden, folgt Ariana einem klaren Farbkonzept. «Einfache Schnappschüsse aus dem eigenen Leben werden zurzeit von artsy Pics verdrängt – etwa diesen von Ariana», erklärt Manuel P. Nappo. Ein persönliches Farbkonzept zu haben, ist laut ihm trendy – und ästhetische Feeds, die einem Moodboard gleichen, kommen besser an.

Arianas Feed ist emotional

Die Inhalte spielen laut Daniel Koss natürlich auch eine Rolle: «Ariana postet spontan, ihre Posts wirken emotional – sie lässt Fans an ihrem Leben teilhaben. Selena hingegen postet überlegter.» Während Selena überwiegend Pics mit Freunden postet, gibts in Arianas Feed artsy Videos, Selfies, Backstage-Schnappschüsse, Bilder vom Hausschwein Piggy Smallz und Outfit-Posts – die Mischung machts.

(afa)