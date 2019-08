Heidi Klum kämpft mit einer Chiara-Ferragni-Hose

Nach ihren Flitterwochen mit Ehemann Tom Kaulitz (29) in Italien ist Heidi Klum zurück bei der Arbeit. In New York filmt das Model gerade die neue Amazon-Prime-Show «Making the Cut». In einer Drehpause versuchte sich die 45-Jährige jetzt auch als Influencerin – und hatte dabei Anfängerschwierigkeiten.

Umfrage Gefallen dir die Teile aus der neuen Chiara-Ferragni-Kollektion? Sehr. Vor allem der Cardigan und der Pullover schauen kuschelig aus.

Der Pullover ist wirklich herzig. Die Weste sieht aus wie Chanel und von meiner Oma.

Nein, die Klamotten sind einfach furchtbar und sehen billig aus.



Von Jury-Kollegin Chiara Ferragni (32) hatte Heidi einen kleinen Vorgeschmack ihrer neuen Kollektion zugeschickt bekommen. Beim Auspacken der Teile – darunter Pullover, Jacke, Hose und Make-up — nahm die Vierfachmama ihre 6,6 Millionen Follower in ihrer Instagram-Story mit. Eine schwierige Angelegenheit, wie sich während der Präsentation herausstellte.

Kein Profi im Influencen

«Ich bin nicht wirklich gut in diesen Unpacking-Videos – so wie du Chiara», gab das Model zu. Insbesondere das einhändige Auspacken der Geschenke machte Klum zu schaffen.

«Es ist wirklich hart. Wie macht ihr eigentlich diese Videos mit nur einer Hand?», fragte sie – und zog die Verpackung mit den Zähnen ab. Man muss sich eben nur zu helfen wissen.

Die Kleidung zog sich Heidi übrigens gleich an. Bei der Jeans hatte die frisch gebackene Ehefrau jedoch so ihre Probleme.

Warum der «Germany's next Topmodel»-Host mit der Hose zu kämpfen hatte, siehst du oben im Video.

(kao)