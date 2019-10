Wer ist Kendall Jenners Hochzeits-Date?

Am Montag heirateten Justin (25) und Hailey Bieber (23) mit einer grossen Party in South Carolina. Die Hochzeit besuchte auch US-Model und Reality-TV-Star Kendall Jenner (23). Und Kendall – die momentan offiziell Single ist – wurde dabei von einem Mann begleitet.

Auf Instagram postete sie ein Bild von sich und ihrem Begleiter, das sie während der Feier am Montag gemacht hat. Und kommentierte es mit: «Wir daten nicht, er ist nur mein Date». Auf dem Foto wirken die beiden ziemlich vertraut – getaggt hat sie ihr Date allerdings nicht.

Zu seinem Freundeskreis gehören haufenweise Berühmtheiten

Der Mann heisst Fai Khadra, kommt ursprünglich aus Saudiarabien und ist Musiker und Model. Und Khadra ist kein Unbekannter: Auf Kendalls Instagram-Profil taucht er immer wieder auf.

Zu Halloween vor einem Jahr verkleideten sich die beiden sogar mit passenden Kostümen: Fai als Austin Powers, Kendall als sein Roboter. Ein Bild des Abends teilte sie auf Instagram.

Auch sonst hängt der 28-Jährige viel mit berühmten Leuten aus dem Jenner-/Bieber-Umfeld ab – so gehören auch Gigi Hadid (24) und Hailey zu seinen Freunden. Und: Er datete schon Victoria's-Secret-Model Devon Windsor (25) sowie Schauspielerin Camila Morrone (22), die aktuell mit Leonardo DiCaprio (44) zusammen ist.

Vor einem Jahr soll er sogar auch mit Kylie Jenners (22) in Verruf geratener Ex-BFF Jordyn Woods (22) eine Romanze gehabt haben – die beiden wurden händchenhaltend in Los Angeles gesehen. Eine Bestätigung der Gerüchte gab es jedoch nie.

Fai hat palästinensische Wurzeln

Fai wurde in Saudiarabien geboren, aufgewachsen ist er in Dubai – er hat gemäss «Elle» auch palästinensische Wurzeln. In der Vergangenheit hat er diverse Songs veröffentlicht – auf seinem Soundcloud-Profil hat er zuletzt aber vor drei Jahren einen Track hochgeladen. Gemäss «Seventeen» arbeitet der 28-Jährige auch als Model.

Ausserdem scheint er ein grosser Hunde-Fan zu sein: Auf seinem Insta-Feed tauchen immer wieder flauschige Vierbeiner auf. Besonderst oft sein eigener Dalmatinerwelpe – mit ihm kuscheln auch Kendalll und Hailey, wie die Schnappschüsse unten zeigen.

Ob die beiden nun nur gute Freunde sind oder mehr, lässt Kendall offen: Ihr Insta-Statement spricht zwar nicht für eine Romanze, aber eben auch nicht richtig dagegen.

(mim)